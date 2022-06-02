Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Программа летнего чтения для детей и подростков стартовала в Москве, к ней присоединились 172 детские библиотеки, заявила заммэра Наталья Сергунина.
"Участники познакомятся с новыми произведениями, а затем поделятся впечатлениями о прочитанных книгах в своих дневниках. Их можно вести в офлайн- и онлайн-формате. Еще ребят ждут конкурсы фотографий и аудиоподкастов", – отметила Сергунина.
В этом году мероприятие проводится уже в пятый раз. Темой программы стали "Маленькие истории большой планеты". Организаторы составили список произведений на лето, при этом, как отмечается, основная часть из них – лауреаты престижных российских и международных премий.
Ребята могут взять книги в библиотеке своего района или найти в интернете. Пройти регистрацию для участия можно на сайте библиотеки имени А. П. Гайдара до 31 августа включительно. В рамках программы нужно прочитать не меньше трех произведений, рассказать о впечатлениях в дневниках и отнести их в одну из московских библиотек, которую можно выбрать самостоятельно. Записи необходимо сдать до 12 сентября включительно.
Участники программы, выполнившие все условия конкурса, получат памятные подарки. Церемонии награждения состоятся с 18 по 25 сентября в тех же библиотеках, куда ребята сдавали дневники.
Для того чтобы читателям проще было ориентироваться, все книги из списка разделили на ряд групп: для дошкольников, учеников младших, средних и старших классов. Также произведения были поделены и на три тематические категории. В раздел "Разные миры" включены сочинения о путешествиях, в частности фантастических. В разделе "Личность в истории" подготовили книги, где рассказывается об участниках важных исторических периодов. Третья тематическая категория – "Удивительные приключения". В нее включили литературу с захватывающим сюжетом.
Также для детей организовали дополнительные конкурсы. Ребята и родители получат возможность попробовать себя в фотоискусстве и сделать кадр кота-супергероя. Мероприятие посвящено произведениям Олега Роя "Супер Мяу". По итогам конкурса лучшие получат в подарок книги с автографами автора и смогут встретиться с ним лично. Уточняется, что работы принимаются все лето. Результаты озвучат в сентябре.
В конкурсе "Сам себе подкастер" могут принять участие дети старше 10 лет. Его организует школа тележурналиста Арины Шараповой. В рамках конкурса нужно записать небольшой аудиорассказ о своих впечатлениях от прочитанного произведения. Победители смогут принять участие в мастер-классе телеведущей.
Ранее в Москве открылась общегородская программа "КультЛето", в рамках которой для жителей столицы будут работать различные творческие и образовательные секции и кружки. Так, в Доме культуры "Михайловское" в поселении Михайлово-Ярцевском с 6 по 10 июня пройдет курс игры на гитаре. А в КЦ имени Барто на улице Дмитрия Ульянова до 10 июня проходят занятия по мультипликации для детей от 7 до 15 лет.
Программа летнего чтения для детей и подростков стартовала в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: