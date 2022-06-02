Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Программа летнего чтения для детей и подростков стартовала в Москве, к ней присоединились 172 детские библиотеки, заявила заммэра Наталья Сергунина.

"Участники познакомятся с новыми произведениями, а затем поделятся впечатлениями о прочитанных книгах в своих дневниках. Их можно вести в офлайн- и онлайн-формате. Еще ребят ждут конкурсы фотографий и аудиоподкастов", – отметила Сергунина.

В этом году мероприятие проводится уже в пятый раз. Темой программы стали "Маленькие истории большой планеты". Организаторы составили список произведений на лето, при этом, как отмечается, основная часть из них – лауреаты престижных российских и международных премий.

Ребята могут взять книги в библиотеке своего района или найти в интернете. Пройти регистрацию для участия можно на сайте библиотеки имени А. П. Гайдара до 31 августа включительно. В рамках программы нужно прочитать не меньше трех произведений, рассказать о впечатлениях в дневниках и отнести их в одну из московских библиотек, которую можно выбрать самостоятельно. Записи необходимо сдать до 12 сентября включительно.

Участники программы, выполнившие все условия конкурса, получат памятные подарки. Церемонии награждения состоятся с 18 по 25 сентября в тех же библиотеках, куда ребята сдавали дневники.

Для того чтобы читателям проще было ориентироваться, все книги из списка разделили на ряд групп: для дошкольников, учеников младших, средних и старших классов. Также произведения были поделены и на три тематические категории. В раздел "Разные миры" включены сочинения о путешествиях, в частности фантастических. В разделе "Личность в истории" подготовили книги, где рассказывается об участниках важных исторических периодов. Третья тематическая категория – "Удивительные приключения". В нее включили литературу с захватывающим сюжетом.

Также для детей организовали дополнительные конкурсы. Ребята и родители получат возможность попробовать себя в фотоискусстве и сделать кадр кота-супергероя. Мероприятие посвящено произведениям Олега Роя "Супер Мяу". По итогам конкурса лучшие получат в подарок книги с автографами автора и смогут встретиться с ним лично. Уточняется, что работы принимаются все лето. Результаты озвучат в сентябре.

В конкурсе "Сам себе подкастер" могут принять участие дети старше 10 лет. Его организует школа тележурналиста Арины Шараповой. В рамках конкурса нужно записать небольшой аудиорассказ о своих впечатлениях от прочитанного произведения. Победители смогут принять участие в мастер-классе телеведущей.

Ранее в Москве открылась общегородская программа "КультЛето", в рамках которой для жителей столицы будут работать различные творческие и образовательные секции и кружки. Так, в Доме культуры "Михайловское" в поселении Михайлово-Ярцевском с 6 по 10 июня пройдет курс игры на гитаре. А в КЦ имени Барто на улице Дмитрия Ульянова до 10 июня проходят занятия по мультипликации для детей от 7 до 15 лет.

