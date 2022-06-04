В столичных парках открылись летние читальни

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Летние читальни будут работать на протяжении всего сезона в некоторых столичных парках. В филиалах городских библиотек также будут проводить лекции по истории и искусству, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Летняя читальня библиотек ВАО уже открылась в павильоне "Библио-парк" на центральной площади Измайловского парка. Она работает в формате буккроссинга, предполагающий, что посетители могут брать выставленные на полках книги, а взамен оставлять свои уже прочитанные произведения. Библиотека работает по выходным дням с 12:00 до 18:00.
Летняя читальня библиотек САО заработала на центральной площади парка "Дубки". Работающая во выходным дням с 12:00 до 18:00, она также предполагает формат буккроссинга. Читальня Центральной универсальной научной библиотеки имени Н.А. Некрасова, открытая в саду имени Баумана, выдает книги только по читательскому билету. Его можно оформить на месте. Библиотека работает ежедневно с 12:00 до 20:00.
Летняя читальня библиотек ЮЗАО открылась в лектории усадьбы Воронцово. Она будет работать по выходным дням с 10:00 до 16:00. Читальня в Гончаровском парке также готова к приему посетителей. Она будет работать по субботам и воскресеньям с 12:00 до 18:00.
Филиал библиотек ЮВАО откроют в танцевальной беседке возле главной сцены в парке "Кузьминки" 11 июня. В тот же день летняя читальня откроется и напротив храма Иконы Божией Матери "Живоносный Источник" в музее-заповеднике "Царицыно". Под летнюю библиотеку отвели и беседку "Ротонда" на Пушкинской аллее в парке "Северное Тушино". Читальни будут работать по выходным дням с 12:00 до 18:00.
Летние библиотеки открыли также на территории автогородка в зеленоградском "Озеропарке", на территории культурного центра "Новослободский" в одноименном парке и на музыкальной площадке в детском парке "Буратино". Читальни будут работать по субботам и воскресеньям с 12:00 до 16:00.
Ранее сообщалось, что День эколога пройдет в Бирюлевском дендропарке 5 июня. В рамках мероприятия для участников проведут мастер-классы, выставки, игры и викторины. В конце праздника все желающие смогут высадить деревья.
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