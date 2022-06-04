День эколога пройдет в Бирюлевском дендропарке 5 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В воскресенье, 5 июня, в Бирюлевском дендропарке пройдут мастер-классы, выставки, игры и викторины в честь Дня эколога. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Для участников организуют танцевальный флешмоб "Эй, Мосприрода". Все желающие также смогут принять участие в мероприятии "Зеленая планета", в рамках которого необходимо будет с помощью цветных мелков "озеленить" Землю и поселить на ней представителей флоры и фауны.

"Состоится награждение победителей и школ-участниц Московской олимпиады школьников по экологии, победителей природоохранного творческого конкурса рисунков на асфальте "Мой дом – моя планета", экомарафона прокуратуры города Москвы, конкурса "Здоровье планеты? В моих руках!" – говорится в сообщении.

Различные развлекательные мероприятия продлятся с 11:00 до 15:00. В конце праздника все желающие смогут высадить деревья.

Ранее сообщалось, что в честь Всемирного дня окружающей среды вход в Московский зоопарк 6 июня будет бесплатным для посетителей в шляпах из материалов вторичной переработки с принтом животных или растений. Головные уборы должны иметь уникальный тематический эко-, зоо- или био-дизайн.

