День эколога пройдет в Бирюлевском дендропарке 5 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В воскресенье, 5 июня, в Бирюлевском дендропарке пройдут мастер-классы, выставки, игры и викторины в честь Дня эколога. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
Для участников организуют танцевальный флешмоб "Эй, Мосприрода". Все желающие также смогут принять участие в мероприятии "Зеленая планета", в рамках которого необходимо будет с помощью цветных мелков "озеленить" Землю и поселить на ней представителей флоры и фауны.
"Состоится награждение победителей и школ-участниц Московской олимпиады школьников по экологии, победителей природоохранного творческого конкурса рисунков на асфальте "Мой дом – моя планета", экомарафона прокуратуры города Москвы, конкурса "Здоровье планеты? В моих руках!" – говорится в сообщении.
Различные развлекательные мероприятия продлятся с 11:00 до 15:00. В конце праздника все желающие смогут высадить деревья.
Ранее сообщалось, что в честь Всемирного дня окружающей среды вход в Московский зоопарк 6 июня будет бесплатным для посетителей в шляпах из материалов вторичной переработки с принтом животных или растений. Головные уборы должны иметь уникальный тематический эко-, зоо- или био-дизайн.
На ВДНХ отметят День эколога
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: