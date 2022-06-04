Вход в Московский зоопарк будет бесплатным 6 июня по случаю Дня окружающей среды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В честь Всемирного дня окружающей среды вход в Московский зоопарк 6 июня будет бесплатным для посетителей в шляпах из материалов вторичной переработки с принтом животных или растений. Об этом сообщается в телеграм-канале зоопарка.

Отмечается, что шляпы должны иметь уникальный тематический эко-, зоо- или био-дизайн.

Ранее сообщалось, что с 1 июня Московский зоопарк перешел на летний график работы – с 07:30 до 22:00.

Как рассказали в зоопарке, на фоне потепления многие животные активизировались и стали выходить в уличные вольеры. В их числе – приматы, панды и манул. Вить гнезда начали птицы, а некоторые и вовсе уже заботятся о потомстве.

