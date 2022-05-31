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08:07

Московский зоопарк перейдет на летний режим работы с 1 июня

городживотные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 1 июня Московский зоопарк начнет работать по графику с 07:30 до 22:00. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоосада.

"С 1 июня Московский зоопарк переходит на летний режим работы. Вход на территорию будет открыт до 21:00. Начало лета – самое лучшее время для посещения зоопарка", – отметили в пресс-службе.

Как рассказали в зоопарке, на фоне потепления многие животные активизировались и стали выходить в уличные вольеры. В их числе – приматы, панды и манул. Вить гнезда начали птицы, а некоторые и вовсе уже заботятся о потомстве.

Ранее стало известно, что 31 мая детский зоопарк будет закрыт для посетителей в связи с подготовкой к летнему сезону. При этом с 09:00 до 21:00 остальная территория зоосада доступна к посещению.

До этого сообщалось, что Московский зоопарк подготовил специальную программу ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

Детская территория Московского зоопарка будет закрыта 31 мая

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