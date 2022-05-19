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Московский зоопарк выпустил на волю 12 летучих мышей, прошедших лечение в Центре реабилитации рукокрылых, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в своем телеграм-канале.
Она пояснила, что Центр оказывает помощь рукокрылым, которые получили травмы или не смогли найти удачное место для зимовки. С 1 сентября 2021 года специалисты столичного зоопарка приютили 265 летучих мышей, из которых 95% относятся к виду двухцветных кожанов. Однако приют в Центре также находят рыжие вечерницы, ночницы Брандта, лесные нетопыри, поздние кожаны, бурые ушаны и нетопыри Куля.
С приходом осени мышей размещают в специальных комнатах для спячки, а после пробуждения они получают курс необходимых витаминов. Специалисты откармливают рукокрылых, следят за тем, как они летают, а после окольцовывают и при подходящей погоде выпускают на волю там же, где они были найдены.
Ранее сообщалось, что фламинго в Московском зоопарке переехали в летний вольер. Всю зиму они провели в закрытом помещении, где поддерживается оптимальная температура. С приходом весны птиц начали готовить к переходу в уличный вольер. Как только установилась стабильно теплая погода, их выпустили на пруд.
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