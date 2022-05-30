Детская территория Московского зоопарка будет закрыта 31 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детский зоопарк будет закрыт для посетителей 31 мая в рамках подготовки к летнему сезону, сообщается в телеграм-канале Московского зоопарка.

При этом с 09:00 до 21:00 остальная территория доступна к посещению.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк подготовил специальную программу ко Дню защиты детей.

У вольера больших панд Жуи и Диндин в 12:00 посетителям предложат ответить на вопросы викторины "Путешествие в Китай вместе с большой пандой". Участники смогут проверить свои знания китайской истории и культуры. Дети также получат возможность поучаствовать в лотерее, опустив свои ответы на вопросы в специальный барабан.

В 13:00 для детей старше четырех лет пройдет лекция о жизни больших панд. Ребята узнают, где обитают животные и чем они питаются. Детям также расскажут, как разнообразить досуг их домашних питомцев. В конце состоится творческое занятие по изготовлению специальных игрушек для больших панд. Подарки оформят гофрированной бумагой и отдадут животным.

