Животные в столичных парках вернулись в вольеры после зимовки

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Животные в парках столицы вернулись в вольерные комплексы после зимы, сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы".

"Пока животные зимовали в утепленных крытых вольерах, специалисты подготовили их "квартиры" на природных территориях к летнему сезону", – отмечается в сообщении.

Они провели покраску вольеров, выполнили в них мелкий или капитальный ремонт, а также генеральную уборку и дезинфекцию. В домах для птиц оборудовали присады и насесты.

В вольерных комплексах парков Москвы живут фазаны, декоративные голуби, гуси, индюки, белки, козы, овцы и некоторые другие звери и птицы.

Ранее сообщалось, что фламинго в Московском зоопарке переехали в летний вольер. Всю зиму они провели в закрытом помещении, где поддерживается оптимальная температура. С приходом весны птиц начали готовить к переходу в уличный вольер. Как только установилась стабильно теплая погода, их выпустили на пруд.

