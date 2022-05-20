Посетителей Московского зоопарка попросили не кормить жирафа Самсона

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба зоопарка

Посетителей Московского зоопарка попросили не кормить старейшего жирафа Самсона, который стал выходить в уличный вольер. Об этом говорится в телеграм-канале зоосада.

Там подчеркнули, что Самсону скоро исполнится 29 лет, а по человеческим меркам это около 95 лет. У Самсона возрастные проблемы с зубами и желудочно-кишечным трактом. В связи с этим его посадили на строгую лечебную диету.

"Все, что ему нужно, он получает от зоологов. Он обеспечен всем необходимым на 100%. Поэтому все, что ему приходит от посетителей, кроме теплых чувств, – вредно, – говорится в сообщении.

В зоопарке подчеркнули, что животному нельзя давать даже яблоко и морковку.

Из-за возраста жираф гуляет в максимально щадящем режиме – с оглядкой на температуру и ветер. Для его выхода должно быть не ниже плюс 15 градусов и почти безветренно.

Ранее сообщалось, что фламинго в Московском зоопарке переехали в летний вольер. Всю зиму они провели в закрытом помещении, где поддерживается оптимальная температура. С приходом весны птиц начали готовить к переходу в уличный вольер. Как только установилась стабильно теплая погода, их выпустили на пруд.

