На природных территориях Москвы пересчитают уток

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Специалисты пересчитают водоплавающих птиц на природных территориях Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"На природных территориях стартовала "Летняя утиная перепись". Считать водоплавающих птиц будем до 31 июля", – говорится в сообщении.

Уточняется, что специалистам в этом помогают волонтеры и школьники. Они записывают виды птиц, которые обитают на водоемах города, их пол, возраст и количество птенцов. Полученные данные затем обобщат, а на их основе сделают выводы о динамике популяций пернатых.

На столичных водоемах горожане могут увидеть крякв и огарей, а также краснокнижных птиц, в числе которых камышницы, лысухи, гоголи и другие.

Между тем в Москве до 30 июня проходит "перепись" соловьев, которые являются своего рода индикатором состояния окружающей среды. Специалисты изучат, на каких природных территориях города эти птицы предпочитают селиться чаще всего. По итогам работы будет обновлена интерактивная карта их обитания.

