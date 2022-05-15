В Москве проведут "перепись" соловьев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве стартовала экологическая акция по учету численности соловьев. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В период до 30 июня специалисты будут изучать, на каких природных территориях города эти птицы предпочитают селиться чаще всего. По итогам работы будет обновлена интерактивная карта их обитания. Уточняется, что учет соловьев является важным природоохранным мероприятием, которое позволяет делать выводы о состоянии окружающей среды в столице.

Принять участие в акции могут все желающие. Отчеты наблюдений принимаются по электронной почте kudryavtsevNV@eco.mos.ru. В них необходимо указывать время и место наблюдений, контактные данные, а также прикладывать аудио- или видеодоказательства наличия соловьев на определенной территории.

Кроме того, до 22 мая в рамках акции "Чистый май" Мосприрода проведет в столице 10 мероприятий по очистке природных территорий. Москвичи могут присоединиться к уборке таких парков, как "Тушинский, "Зеленоградский", "Тропаревский, "Теплый Стан" и других.

