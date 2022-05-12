Мосприрода проведет экологическую акцию по очистке природных территорий столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Экологическая акция "Чистый май" по уборке природных территорий пройдет в Москве в период с 14 по 22 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале Мосприроды.

"В последний весенний месяц состоятся более 10 мероприятий по очистке природных территорий столицы от бытовых отходов и прочего сора", – говорится в публикации.

Горожане смогут присоединиться к уборке территорий ландшафтных заказников "Тропаревский" и "Теплый Стан", природно-исторических парков "Тушинский", "Битцевский лес" и "Москворецкий", комплексного заказника "Зеленоградский", а также природного комплекса № 178 "Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков". Весь необходимый инвентарь будет предоставлен на местах.

С 23 апреля в Москве стартовала серия ежемесячных акций "Зеленая суббота". В рамках нее каждую третью субботу месяца горожане могут обменяться ненужными вещами или отдать их на безвозмездной основе. Первое подобное мероприятие состоялось на базе экоцентра "Битцевский лес".

