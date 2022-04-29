В Мосприроде попросили перестать подкармливать птиц в парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мосприрода попросила горожан перестать кормить птиц в парках и иных зеленых зонах столицы.

"Весной погодные условия в Москве вполне комфортны для обитателей дикой природы, поэтому в это время подкормку птиц в столице лучше прекратить. Летом гораздо меньше птиц прилетают к кормушкам, так как много природного корма", – говорится в телеграм-канале организации.

По словам орнитолога Николая Кудрявцева, еда в кормушках может загрязнять природные территории и служить пищей для крыс и других грызунов.

В начале апреля сообщалось, что в водоемы Москвы вернулись утки-огари, которые проводили зиму в более теплых регионах. Встретить птиц можно в Бирюлевском дендропарке, природно-историческом парке "Останкино", природном заказнике "Долина реки Сетунь" и Терлецком лесопарке.