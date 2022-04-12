В Москву после зимовки вернулись утки-огари

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Утки-огари вернулись на столичные природные территории после зимовки. Об этом в своей группе в соцсети "ВКонтакте" сообщает Мосприрода.

"Несмотря на позднюю весну, огари уже вернулись с зимовки на некоторые природные территории. Их заметили в том числе в Бирюлевском дендропарке, природно-историческом парке "Останкино", природном заказнике "Долина реки Сетунь" и Терлецком лесопарке", – говорится в публикации.

Уточняется, что птицы уже начали поиск мест для гнездования. Обычно для этого они предпочитают места на чердаках зданий.

Ранее стало известно, что в Москве начали выходить из спячки летучие мыши. Увидеть их на природных территориях города можно в апреле-мае. Первыми обычно просыпаются двухцветный кожан, ушан, водяная ночница и ночница Брандта. Они занесены в Красную книгу столицы.