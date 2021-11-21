Москвичам рассказали, какие редкие животные стали чаще встречаться в городских парках

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столичных парках стали чаще встречаться животные, занесенные в Красную книгу Москвы – лисы, зайцы-русаки, бобры, ежи и другие. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что такое наблюдение зафиксировали эксперты Мосприроды, которые провели уже более 270 учетов на городских природных территориях. В рамках таких исследований специалисты фиксируют встречи со всеми представителями животного мира, однако особое внимание уделяют наиболее редким видам.

"Среди краснокнижных животных чаще всего стали встречаться заяц-русак, лиса, еж, бобр, а также серая неясыть, длиннохвостая синица, ястреб-перепелятник и ястреб-тетеревятник", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк приютил двух котят манула, спасенных в Бурятии. Их разместили в Центре воспроизводства редких видов животных, расположенном под Волоколамском. Это одни из самых редких и скрытных представителей семейства кошачьих. Вид занесли в Международную красную книгу.