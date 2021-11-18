В РФ предложили усыплять собак, которым не нашелся хозяин

Фото: depositphotos/EcoPic
В России предложили усыплять собак, которым не нашелся хозяин. С такой идеей выступил глава департамента информации Российской кинологической федерации (РКФ) Евгений Цигельницкий, сообщает "Вечерняя Москва".
Также он заявил, что отловленную бродячую собаку надо содержать в приюте за счет государства, а не выпускать на улицу после стерилизации.
В настоящее время в РФ действует экспериментальный метод обращения с бродячими собаками ОСВВ, который узаконивает свободное нахождение животных в городской среде. Эксперт подчеркнул, что этот метод применяется только в странах третьего мира, и его следует изменить.
"Для защиты бродячих собак нужно внедрить их безвозвратный отлов, который практикуется в 30 развитых странах мира. Соответствующую законодательную практику следует применять и у нас. Нынешний метод ОСВВ давно показал свою неэффективность. Это своего рода легализация проживания бродячих собак на улице", – отметил Цигельницкий.
Он пояснил, что, если животное востребовано и его забирают в семью или в частный приют, оно продолжит дальше жить в новом месте.
"Если же животное так и не заинтересовало никого, соответственно, с ним прощаются навсегда", – объяснил он.
Ранее сообщалось, что правительство столицы работает над созданием общей электронной базы для всех приютов бездомных животных, в которой соберут анкеты собак и кошек.
На первом этапе специалисты тестируют прототип, основой которого является технология автоматизированного учета животных в приютах. В профили животных будут вносить всю информацию о кошках и собаках, что должно упростить документооборот.
В будущем база позволит создать публичный каталог животных из приютов для горожан, которые захотят взять себе домой питомца. Прототип базы животных, у которых нет дома, разработали участники онлайн-хакатона "Лидеры цифровой трансформации".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: