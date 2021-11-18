В РФ предложили усыплять собак, которым не нашелся хозяин

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В России предложили усыплять собак, которым не нашелся хозяин. С такой идеей выступил глава департамента информации Российской кинологической федерации (РКФ) Евгений Цигельницкий, сообщает "Вечерняя Москва".

Также он заявил, что отловленную бродячую собаку надо содержать в приюте за счет государства, а не выпускать на улицу после стерилизации.

В настоящее время в РФ действует экспериментальный метод обращения с бродячими собаками ОСВВ, который узаконивает свободное нахождение животных в городской среде. Эксперт подчеркнул, что этот метод применяется только в странах третьего мира, и его следует изменить.

"Для защиты бродячих собак нужно внедрить их безвозвратный отлов, который практикуется в 30 развитых странах мира. Соответствующую законодательную практику следует применять и у нас. Нынешний метод ОСВВ давно показал свою неэффективность. Это своего рода легализация проживания бродячих собак на улице", – отметил Цигельницкий.

Он пояснил, что, если животное востребовано и его забирают в семью или в частный приют, оно продолжит дальше жить в новом месте.

"Если же животное так и не заинтересовало никого, соответственно, с ним прощаются навсегда", – объяснил он.

Ранее сообщалось, что правительство столицы работает над созданием общей электронной базы для всех приютов бездомных животных, в которой соберут анкеты собак и кошек.

На первом этапе специалисты тестируют прототип, основой которого является технология автоматизированного учета животных в приютах. В профили животных будут вносить всю информацию о кошках и собаках, что должно упростить документооборот.

В будущем база позволит создать публичный каталог животных из приютов для горожан, которые захотят взять себе домой питомца. Прототип базы животных, у которых нет дома, разработали участники онлайн-хакатона "Лидеры цифровой трансформации".