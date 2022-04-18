Акция по обмену ненужными вещами "Зеленая суббота" стартует в Москве 23 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 23 апреля в Москве стартует серия ежемесячных акций "Зеленая суббота", в рамках которых горожане могут обменяться ненужными вещами или отдать их на безвозмездной основе. Об этом сообщает пресс-служба ГПБУ "Мосприрода".

"Теперь каждую третью субботу месяца жители столицы смогут передать ненужные вещи тем, кто в них нуждается, или обменяться с другими дарителями. Первое мероприятие состоится уже 23 апреля", – отмечается в сообщении.

Апрельская акция пройдет по адресу Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3, на базе экоцентра "Битцевский лес" с 11:00 до 16:00. С собой для обмена жители столицы могут принести электрические и бытовые приборы небольшого и среднего размера (до микроволновки).

Уже в мае горожане смогут обменяться одеждой, обувью и аксессуарами. В июне у москвичей будет возможность избавиться от ненужных книг, настольных игр и детских игрушек. А в канун учебного года пройдет обмен школьными принадлежностями и учебниками.

Полный график "Зеленых суббот" и адреса пунктов обмена можно найти на сайте проекта.

Ранее сообщалось, что в Москве за четыре месяца работы бесплатного сервиса "Вывоз ненужных вещей" на портале mos.ru утилизировали около 281,5 тонны различных предметов, вывезенных по заявкам горожан. Жители столицы отправили на утилизацию 6 автомобилей, 3 772 стиральные машины, 3 562 холодильника, 560 посудомоечных машин, 1 340 электрических и 1 342 газовые плиты.

