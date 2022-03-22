Свыше 280 тонн предметов утилизировали с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве за четыре месяца работы бесплатного сервиса "Вывоз ненужных вещей" на портале mos.ru утилизировали около 281,5 тонны различных предметов, вывезенных по заявкам горожан. Об этом рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.
Он уточнил, что с помощью сервиса горожане отправили на утилизацию 6 автомобилей, 3 772 стиральные машины, 3 562 холодильника, 560 посудомоечных машин, 1 340 электрических и 1 342 газовые плиты.
"Предметы, вывезенные по заявкам жителей города, поставляются на перерабатывающие заводы. Там установлено специальное оборудование, которое рубит металл большими ножами, разбивает магнитами на фракции. Дальше сырье уходит на производственные предприятия", – рассказал Пищелко.
Также столичная промышленная компания занимается утилизацией автомобилей. Помимо машин, которые работают на топливе, можно утилизировать гибридные автомобили и электрокары.
Сервис "Вывоз ненужных вещей" заработал в октябре 2021 года. Он доступен на портале mos.ru в разделе "Услуги" в категории "Жилье, ЖКУ, двор". Мастера работают каждый день с 09:00 до 21:00. Отсутствие лифта не повлияет на оказание услуги.
Ранее стало известно, что сервис усовершенствовали, добавив на главную страницу виртуальную витрину предметов и бытовой техники.
Москвичи более 8,5 тысячи раз воспользовались сервисом вывоза ненужных вещей
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