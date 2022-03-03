Москвичам рассказали, как усовершенствовали сервис "Вывоз ненужных вещей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сервис "Вывоз ненужных вещей" усовершенствовали, добавив на главную страницу виртуальную витрину предметов и бытовой техники, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Теперь пользователю проще выбрать тот тип крупногабаритных предметов, которые нужно утилизировать, и оперативно отправить заявку исполнителям.
Уточняется, что в каталог вошли стиральная машина, холодильник, кухонная плита, посудомоечная машина, свинцовый аккумулятор, железная дверь, ванна и автомобиль.
В департаменте информационных технологий рассказали, что почти за пять месяцев работы сервиса жители столицы подали уже около девяти тысяч заявок на вывоз и утилизацию ненужных вещей.
"К тому же около 1,4 тысячи пользователей mos.ru приняли участие в опросе о том, насколько удобен этот сервис и как они оценивают его идею. Большинство, 70%, отметили, что полностью довольны сервисом, а часть респондентов предложила дополнить его страницу подробной информацией, что именно можно вывезти и какие объекты относятся к заданным категориям", – приводится в материале сообщение пресс-службы.
Теперь для каждого типа объекта есть отдельная карточка, нажав на которую пользователь перейдет к оформлению заявки. Поле, в котором нужно указать объект для вывоза, заполнится автоматически.
Как рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко, оформить онлайн-заявку можно круглосуточно.
"Удобные дату и время вывоза пользователь может выбрать самостоятельно. Все вещи вывозят быстро и аккуратно, после чего экологично утилизируют их на предприятии по переработке", – пояснил Пищелко.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что чаще всего жители столицы просили вывезти крупную бытовую технику.
Всего с октября 2021 года пользователи сервиса оставили 3 224 заявки на вывоз стиральных машин и 2 905 заявок – на вывоз холодильников. Кроме того, жители столицы 671 раз просили вывезти посудомоечные машины. Избавились москвичи и от 1 273 электрических и 1 212 газовых плит. Также работники сервиса вывезли 410 ванн, 356 железных дверей и 156 аккумуляторов.
Сервис "Вывоз ненужных вещей" заработал в октябре 2021 года. Он доступен на портале mos.ru в разделе "Услуги" в категории "Жилье, ЖКУ, двор". Мастера работают каждый день с 09:00 до 21:00. Отсутствие лифта не повлияет на оказание услуги.
Москвичи более 8,5 тысячи раз воспользовались сервисом вывоза ненужных вещей
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