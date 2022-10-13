Столичная компания приняла на переработку более 3 тыс автомобилей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичная компания "Вторалюминпродукт" в течение первых девяти месяцев 2022 утилизировала свыше 3,3 тысячи старых машин, в том числе более 800 грузовых автомобилей и автобусов, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, производственные мощности предприятия позволяют ежемесячно перерабатывать до 5 тысяч автомобилей.

"Современные технологии авторециклинга позволяют извлекать из утилизируемых машин до 98 процентов черных и цветных металлов и использовать их повторно, тем самым значительно снижая нагрузку на экологию. Таким образом, вышедшее из эксплуатации транспортное средство может стать источником вторичных материальных ресурсов", – сказал Овчинский.

Отмечается, что в этом году "Вторалюминпродукт" стал партнером столичного сервиса "Вывоз ненужных вещей", с помощью которого горожане могут бесплатно утилизировать неисправную крупногабаритную технику и автомобили, а также металлические предметы.

"Компания получила уже несколько десятков обращений от москвичей и утилизировала более 20 личных автомобилей", – говорится в сообщении.

Сервис "Вывоз ненужных вещей" заработал в октябре 2021 года. Он доступен на портале mos.ru в разделе "Услуги" в категории "Жилье, ЖКУ, двор". Мастера работают каждый день с 09:00 до 21:00. Отсутствие лифта не повлияет на оказание услуги.

Позднее сервис усовершенствовали, добавив виртуальную витрину предметов и бытовой техники.

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