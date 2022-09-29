В Москве подготовили 56 снегосплавных пунктов к работе в осенне-зимний период

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице подготовили 56 снегосплавных пунктов к работе в осенне-зимний период, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Их общая мощность позволит утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, оборудование полностью готово, в октябре проведут финальные пробные пуски.
В частности, городские службы тщательно проверили и при необходимости отремонтировали системы и конструкции сооружений. Они протестировали работу насосного и энергетического оборудования, устройства сигнализации и оповещения. Также специалисты осмотрели трубопроводы и щиты, защищающие снегосплавные камеры от повреждения снегом и льдом.
Принцип действия снегосплавов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. Сперва снег сбрасывается в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения. Затем он попадает в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов.
Весь мусор оседает в песколовках, а талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.
Ранее тепло дали во все жилые дома и объекты социальной инфраструктуры столицы. Отопительный сезон начался в Москве раньше обычного из-за резкого похолодания. По словам заммэра Петра Бирюкова, тепло подается на объекты экономики по мере получения заявок от их владельцев, а для граждан открыта горячая линия, куда можно обратиться в том числе в случае неполадок.
К осенне-зимнему периоду были подготовлены свыше 74 тысяч объектов, включая 34,5 тысячи жилых домов, 8,5 тысячи социальных учреждений и 30,8 тысячи объектов экономики.
"Это наш город": для москвичей заработала горячая линия по отоплению
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