Отопление включили во всех жилых домах и соцобъектах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тепло дали во все жилые дома и объекты социальной инфраструктуры столицы. Отопительный сезон начался в Москве раньше обычного из-за резкого похолодания, сообщает сайт мэра и правительства города.

По словам заммэра Петра Бирюкова, тепло подается на объекты экономики по мере получения заявок от их владельцев, а для граждан открыта горячая линия, куда можно обратиться, в том числе в случае неполадок.

Отмечается, что к осенне-зимнему периоду были подготовлены свыше 74 тысяч объектов, включая 34,5 тысячи жилых домов, 8,5 тысячи социальных учреждений и 30,8 тысячи объектов экономики.

Работы по профилактике выполнили на 13 ТЭЦ, 17,1 тысячи километров теплосетей, 180 теплостанциях и малых котельных, а также на других объектах, которые участвуют в подаче тепла москвичам. Кроме того, по региональной программе капремонта в 1,4 тысячи многоквартирных домов был сделан комплексный ремонт систем отопления.

Также на ТЭЦ были созданы запасы резервного топлива, а для устранения возникших неполадок сетей подготовлены 1 352 аварийные бригады и 1 449 единиц техники. Помимо этого, специалисты подготовили около 2 тысяч аварийных источников электроснабжения и три – теплоснабжения.

Отопление в жилых домах Москвы начали включать 18 сентября. Первыми же тепло получили социальные учреждения, в том числе детские сады, школы и поликлиники.

19 сентября в Москве начала работу горячая линия по вопросам отопления. По ней горожане смогут узнать нужную информацию и оставить заявки о сбоях. В случае необходимости жители столицы смогут обратиться по телефону +7 (800) 100-23-29.

