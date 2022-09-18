Отопление начали включать в жилых домах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В воскресенье, 18 сентября, в жилых домах Москвы начали включать отопление. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и в соответствии с действующими нормативами приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы", – сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В первую очередь отопление включают в социальных учреждениях, в том числе детских садах, школах и поликлиниках. Затем тепло подается в жилые дома, объяснил заммэра.
Он обратил внимание на то, что все городские объекты будут полностью обеспечены теплом в течение 5 дней.
"Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления. Всего было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых многоквартирных домов", – сообщил Бирюков.
Отмечается, что в рамках подготовки к отопительному сезону специалисты провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей. Это позволило выявить ненадежные участки и своевременно устранить неполадки для бесперебойного теплоснабжения.
До этого отопительный сезон стартовал в Подмосковье. Отопление в регионе начали включать с 12 сентября.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что в первую очередь отопление оснастят объекты социальной инфраструктуры. Их в Подмосковье около 8,5 тысячи.
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