В Подмосковье начался отопительный сезон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 12 сентября в Московской области начался отопительный сезон. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

"Всем известна специфика погоды в центральной полосе – и бабье лето, и перепады температур. Но вместе с тем, что социальные объекты – их у нас 8,5 тысячи – должны быть включены, потому что там те, кто нуждается особенно в комфортных условиях", – сказал Воробьев.

До этого министерство энергетики Московской области сообщило, что в первую очередь теплом обеспечат школы, детские сады и больницы, а потом отопление включат в квартирах. В ведомстве добавили, что узнать дату запуска отопления в доме можно будет онлайн, воспользовавшись картой коммунальных услуг МКД.

Ранее уточнялось, что в Москве отопление включили уже в 240 социальных учреждениях. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, подача теплоносителя осуществлялась только на основании заявок администраций о досрочном включении отопления.

