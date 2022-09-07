В Мосгордуме напомнили о сроках включения отопления в жилых домах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Депутат Мосгордумы, координатор "Школы грамотного потребителя" Александр Козлов заявил, что в столице в первую очередь тепло подается в детские и медицинские учреждения. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Для малышей и пациентов стационаров комфортные условия особенно важны. Тепло подается досрочно в заявочном порядке, поэтому организациям важно сформировать и направить заявки на включение отопления", – сказал Козлов.
По словам парламентария, согласно практике прошлых лет, отопление поступает в жилые дома во второй декаде сентября.
Он напомнил, что в 2018 году тепло в дома поступило 25 сентября, в 2019 году отопительный сезон стартовал 23 сентября, а в 2020 году – 28 сентября.
"Но вот в прошлом году ситуация изменилась – похолодало довольно рано, и тепло на объекты образования и здравоохранения тепло начали подавать уже 13 сентября. В этом году синоптики тоже не обещают затяжного бабьего лета: прогнозы не очень радуют, осень будет холодной", – сказал Козлов.
Он напомнил, что решение о начале отопительного сезона принимается, когда среднесуточные температуры не будут превышать 8 градусов в течение пяти дней, а потепления ожидаться не будет.
Накануне заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в больницах, поликлиниках и детских садах Москвы начали включать отопление при поступлении соответствующих заявок. Он пояснил, что решение о начале отопительного сезона в полном объеме будет приниматься с учетом погодных условий. По его словам, процедура включения отопления во всем городе занимает пять суток.
В детских садах и медучреждениях Москвы начали подачу отопления
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