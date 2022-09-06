В Москве начали включать отопление в медучреждениях и детских садах

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В больницах, поликлиниках и детских садах Москвы начали включать отопление при поступлении соответствующих заявок, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время поступают заявки от медицинских организаций, детских дошкольных учреждений с просьбами о досрочном включении отопления, соответствующая работа уже проводится", – сказал он.

Бирюков пояснил, что решение о начале отопительного сезона в полном объеме будет приниматься с учетом погодных условий. По его словам, процедура включения отопления во всем городе, по установленным нормативам, занимает пять суток.

"Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем – на предприятиях торговли и промышленности", – заявил вице-мэр.

Он добавил, что столичный комплекс городского хозяйства выполнил масштабную работу в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Все запланированные технические процедуры были произведены в установленный срок – к 1 сентября.

Ранее Бирюков рассказал, что в Москве все жилые дома и значимые социальные объекты подготовлены к отопительному сезону в установленный срок. По его словам, специалисты начинают подготовку к осенне-зимнему периоду в мае, сразу после отключения отопления.

В течение почти четырех месяцев проводились гидравлические и температурные испытания на тепловых сетях для выявления возможных нарушений.

