Отопление включили в 75 социальных учреждениях Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Отопление включили в 75 образовательных и медицинских учреждениях Москвы. Об этом сообщается на сайте ПАО "МОЭК".

"По состоянию на 08:00 7 сентября 2022 года теплом обеспечены 75 объектов социальной сферы во всех округах столицы", – говорится в материале.

В компании уточнили, что тепло получают 55 детсадов, школ и других детских учреждений, а также 21 медучреждение. Кроме того, летом отопление не отключалось в 93 медицинских, спортивных, детских и научных учреждениях, в том числе в Московском зоопарке.

Накануне заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в больницах, поликлиниках и детских садах Москвы начали включать отопление при поступлении соответствующих заявок. Он пояснил, что решение о начале отопительного сезона в полном объеме будет приниматься с учетом погодных условий. По его словам, процедура включения отопления во всем городе занимает пять суток.