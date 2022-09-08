В Москве отопление включили уже в 240 соцучреждениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Более 240 социальных учреждений Москвы получают отопления в настоящее время, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"В настоящее время тепло подается в более чем 240 социальных учреждений, в том числе детские сады и больницы. Подача теплоносителя осуществляется только на основании заявок администраций о досрочном включении отопления", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Он напомнил, что в зависимости от погодных условий столичные власти примут решение о сроках начала отопительного сезона, при этом процедура отопления занимает несколько дней.
Бирюков добавил, что социальные учреждения в числе первых получают тепло. Параллельно отопление начинает поступать в жилые дома и офисные здания, затем – на предприятия торговли и промышленности.
Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в больницах, поликлиниках и детских садах Москвы начали включать отопление при поступлении соответствующих заявок. Он пояснил, что решение о начале отопительного сезона в полном объеме будет приниматься с учетом погодных условий. По его словам, процедура включения отопления во всем городе занимает пять суток.
Десяткам соцучреждений Москвы включили отопление
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