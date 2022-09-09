Отопление в Подмосковье начнут включать с 12 сентября

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В Подмосковье отопительный сезон начнется с 12 сентября. Об этом министерство энергетики Московской области сообщило в своем телеграм-канале.

"На этой неделе, раньше планируемой даты, на теплосетях все подготовительные работы к предстоящему осенне-зимнему периоду завершены. Министерство энергетики Московской области рекомендовало администрациям городских округов уже с 12 сентября начать подавать тепло в соцучреждения", – говорится в публикации ведомства.

В министерстве уточнили, что сначала теплом обеспечат школы, детские сады и больницы, а потом отопление включат в квартирах.

"Узнать дату запуска отопления в доме можно будет онлайн, воспользовавшись картой коммунальных услуг МКД", – добавили в ведомстве.

Информация о сроках подачи тепла будет доступна, как только муниципальные власти окончательно утвердят график.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в больницах, поликлиниках и детских садах Москвы начали включать отопление при поступлении соответствующих заявок. Он пояснил, что решение о начале отопительного сезона в полном объеме будет приниматься с учетом погодных условий. По его словам, процедура включения отопления во всем городе занимает пять суток.