Эксперты дали рекомендации перед наступлением отопительного сезона

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При несвоевременной подаче отопления в квартиры жильцам необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую служб и зафиксировать проблему, а допустимый перерыв в отоплении не может превышать 24 часов в течение месяца, сообщает Life.ru.
"Необходимо обратиться с заявкой в аварийно-диспетчерскую службу и зафиксировать проблему. Если сотруднику аварийно-диспетчерской службы исполнителя неизвестны причины нарушения качества коммунальной услуги, то он обязан согласовать с потребителем дату и время проведения соответствующей проверки. При этом работник аварийно-диспетчерской службы обязан немедленно после получения сообщения потребителя уведомить о проблеме ресурсоснабжающую организацию", – отметила ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.
Эксперт добавила, что время проведения проверки назначается не позднее 2 часов с момента получения данных о нарушении качества предоставления коммунальной услуги. По словам Иващенко, перерыв в отоплении не должен суммарно превышать 24 часов в течение месяца, а при единовременных перебоях полное отключение отопления не может длиться свыше 16 часов при температуре в жилых помещениях выше 12 градусов. При температуре от 10 до 12 градусов допустимый перерыв составляет 8 часов, при 8...10 градусах – менее 4 часов.
Юрист добавила, что за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва в отоплении в квитанции ЖКХ должна быть снижена сумма.
По словам юриста, основателя и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадима Ткаченко, температура отопления в жилых помещениях не должна быть ниже 18...20 градусов, нормативы установлены и для температуры воды, поступающей в многоквартирные дома. Он также напомнил об отдельном регулировании подачи отопления, отметив, что управляющая компания может не отвечать за ресурсы, поступающие от теплоэлектростанции.
"В самом доме на стояках могут образоваться пробки, за устранение которых отвечает управляющая компания и соответствующий персонал. Это касается и протечек. Стоит учитывать, что проблемы могут возникнуть из-за неправильно спаянных труб или батарей. Ответственность в таком случае может быть как на управляющей компании, если речь идет об общедомовом имуществе, так и на собственниках или жильцах квартиры, если причина, например, в неправильно сделанном ремонте", – добавил юрист.
Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в больницах, поликлиниках и детских садах Москвы начали включать отопление при поступлении соответствующих заявок. Он пояснил, что решение о начале отопительного сезона в полном объеме будет приниматься с учетом погодных условий. По его словам, процедура включения отопления во всем городе занимает пять суток.
Десяткам соцучреждений Москвы включили отопление
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