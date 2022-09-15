Все системы и тепловые сети подготовили к включению отопления в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков сообщил, что все столичные системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления в городе.
"На прошлой неделе из-за резкого похолодания по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице досрочно стартовал отопительный сезон, в настоящее время подача тепла осуществляется по заявкам в социальные учреждения", – рассказал он.
Бирюков уточнил, что речь идет о детских садах, школах, медицинских и спортивных учреждениях. Тепло уже начали подавать в более чем 1,5 тысячи таких объектов.
Он обратил внимание на то, что к подготовке к отопительному сезону в столице приступили еще в мае. Были проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей. Все системы были проверены и готовы к подаче тепла 1 сентября.
"Всего подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых многоквартирных домов", – добавил заммэра.
Ранее депутат Мосгордумы, координатор "Школы грамотного потребителя" Александр Козлов заявил, что в столице в первую очередь тепло подается в детские и медицинские учреждения. По словам парламентария, согласно практике прошлых лет, отопление поступает в жилые дома во второй декаде сентября.
Он напомнил, что в 2018 году тепло в дома поступило 25 сентября, в 2019 году отопительный сезон стартовал 23 сентября, а в 2020 году – 28 сентября.
Подача отопления в жилые дома Москвы зависит от погоды и действующих нормативов
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