Власти Москвы рассказали, когда планируют включить отопление в жилых домах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отопление в жилых домах будет включено московскими властями с учетом погодных условий и действующих нормативов. В настоящее время тепло поступает в 1 000 зданий, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В настоящее время тепло получают более тысячи зданий – детские сады, школы, медицинские и спортивные учреждения", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он уточнил, что для включения отопления в социальных учреждениях администрации необходимо подать заявку. Отмечается, что московская система теплоснабжения полностью готова к отопительному сезону.

Накануне в Московской области начался отопительный сезон. В первую очередь теплом обеспечат школы, детские сады и больницы, а потом отопление включат в квартирах.

Власти Московской области уточнили, что узнать дату запуска отопления в доме можно будет онлайн, воспользовавшись картой коммунальных услуг МКД.

