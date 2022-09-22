Фото: Москва 24/Роман Балаев

Отопление включили во всех социальных учреждениях Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Заммэра города Петр Бирюков подчеркнул, что все работы по переводу систем теплоснабжения на зимний режим проходят штатно и в соответствии с графиком. Тепло начали подавать на предприятия торговли и промышленности.

Уточнить информацию по подаче тепла можно по телефону горячей линии: +7 800 100-23-29.

Ранее в Москве провели испытания тепловых сетей перед началом нового отопительного сезона. По словам Бирюкова, в общей сложности специалисты подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий.

