Терапевт рассказал о неожиданной опасности отопления в квартире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В отапливаемых квартирах воздух становится сухим, что может негативно отразиться на здоровье человека. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Водовозов.
"Это сразу почувствуют все. Будут быстрее подсыхать слизистые, чем это происходило бы во влажном воздухе. Это будет сопровождаться, например, першением в горле, образованием корочки в носу, то есть воздух станет менее комфортным для дыхания", – рассказал врач.
Кроме того, из-за сухого воздуха самочувствие может ухудшиться у людей с хроническими фарингитом и ринитом, добавил терапевт.
Чтобы человеку было комфортно дышать и слизистая не пересыхала, он советует использовать в квартире специальные увлажнители.
"При помощи обычных увлажнителей воздуха, которые продаются в торговых сетях, скорее всего, получится догнать влажность до 40–50%. Этого, в принципе, более-менее достаточно", – заключил эксперт.
Ранее россиянам посоветовали в осенний период включать в свой рацион витамины С, А и В12 для поддержания иммунной системы. Кроме того, не забывать про цинк и селен. Хорошим источником витамина А является облепиха, а черная смородина богата витамином С. Кроме того, замороженные овощи и фрукты могут быть достойной альтернативой свежим, поскольку не уступают им по полезным свойствам.
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