Врач рассказал о важности витаминов А, С и В12 для иммунитета осенью

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Соруководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук и семейный врач Сергей Чудаков заявил, что с целью поддержания иммунитета и защиты от инфекций осенью необходимо добавлять в рацион витамины С, А и В12. Об этом сообщает RT.

"Во-первых, необходимо правильно питаться. Люди, которые питаются преимущественно макаронами, хлебом и мясом, рискуют ослабить свою иммунную систему за счет нехватки фитонутриентов, содержащихся в овощах, фруктах и ягодах", – предупредил эксперт.

По его словам, основным источником витамина С является черная смородина, витамина А – облепиха. Также в осенний период, как отметил врач, в рационе должны присутствовать цинк и селен.

Заменить свежие фрукты и овощи можно замороженными. Они, уточнил эксперт, по своим полезным свойствам не уступают натуральным продуктам.

"В среднем суточная доза витамина С должна составлять не меньше 500 миллиграммов в сутки. Его можно употреблять в виде добавок или получать из ягод и цитрусовых. Скоро будут мандарины. Это хороший источник витамина С, но его там в четыре раза меньше, чем в черной смородине", – рассказал медик.

Кроме того, специалист посоветовал при сильных холодах пропить курсом по 7–10 дней эхинацею. Она, как уточнил Чудаков, поднимает активность иммунных клеток.

Ранее профессиональный травник, фитотерапевт Дмитрий Юровский рассказал, что плоды шиповника, мята перечная, тимьян и другие травы могут оказать благоприятное воздействие на организм человека. По словам эксперта, большинство трав обладают антибактериальным эффектом. Кроме перечной мяты в список входят котовник кошачий, мелисса лимонная и иссоп лекарственный.

Эксперт также отмечал, что укрепить иммунитет позволят отвары из тонизирующих растений, таких эхинациея пурпурная. Для достижения эффекта их стоит принимать в течение 3–4 недель.

