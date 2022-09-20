Фитотерапевт перечислил полезные для организма травы

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Плоды шиповника, мята перечная, тимьян и другие травы могут оказать благоприятное воздействие на организм человека. Об этом заявил профессиональный травник, фитотерапевт Дмитрий Юровский в разговоре с Pravda.ru.
По словам эксперта, большинство трав обладают антибактериальным эффектом. Кроме перечной мяты в список входят котовник кошачий, мелисса лимонная и иссоп лекарственный.
Эфирное масло тимьяна, например, может оказывать противовоспалительный эффект в легких и альвеолах, сообщил Юровский. Дикорастущие растения – таволга или вязолистный лабазник – также обладают противовоспалительным эффектом. Садовые спиреи богаты смолами, витаминами, оказывают противовоспалительный и противовирусный эффект, уточнил эксперт.
"Очень хорошее растение девясил высокий. Осенью поделите это растение (он очень легко разрастается), возьмите часть корневища для приготовления лекарства", – посоветовал Юровский.
Он добавил, что растение содержит значительное количество инулина, который помогает при проблемах с поджелудочной железой и справляется с болезнями легких.
Кроме того, из девясила можно приготовить вино Авиценны, посоветовал эксперт. В Средневековье его употребляли для поднятия сил.
Укрепить иммунитет позволят отвары из тонизирующих растений, таких эхинациея пурпурная. Для достижения эффекта их стоит принимать в течение 3–4 недель.
"Половину емкости заполняем измельченными цветами, листьями, молодыми побегами эхинацеи, полностью заливаем стопроцентным спиртовым раствором и настаиваем несколько недель в темном месте", – поделился рецептом фитотерапевт.
Он добавил, что в случае проблем с желудком, отвары необходимо употреблять за 30 минут до приема пищи. В остальных случаях эксперт посоветовал употреблять отвары в перерывах между едой в течение дня. Вечером же необходимо избегать приема отваров из бодрящих растений.
Ранее врач-гастроэнтеролог и эндоскопист Наталья Курганская рассказала, что лекарственные травы следует использовать с такой же осторожностью, как и обычные препараты.
Она напомнила, что определенные группы людей должны быть особенно осторожны с лекарственными травами и обязательно консультироваться с лечащим врачом перед их применением. Прежде всего это относится к пациентам с заболеваниями печени или почек.
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