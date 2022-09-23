Все системы теплоснабжения Москвы перевели на зимний режим работы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В Москве завершили все мероприятия по переводу систем отопления на зимний режим работы. Об этом сообщает заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, все мероприятия по подготовке прошли в штатном режиме по графику. На данный момент в городе организовали подачу теплоносителя в жилые здания, организации и соцучреждения. Бирюков отметил, что отопление также поступило в офисные здания и предприятия с согласования администрации.
"В работах по обеспечению пуска тепла было задействовано несколько тысяч специалистов инженерных компаний и префектур, на круглосуточном дежурстве находились аварийные бригады", – приводит его слова телеграм-канал городского хозяйства Москвы.
Он добавил, что сейчас работает общегородская горячая линия по вопросам отопления. Заммэра заявил, что на данный момент звонков с проблемами поступает очень мало.
Кроме того, Бирюков напомнил, что в этом году отопительный сезон наступил намного раньше, так как произошло резкое похолодание.
Уточнить информацию по подаче тепла можно по телефону горячей линии 8 (800) 100-23-29.
Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, что в отапливаемых квартирах воздух становится сухим, что может негативно отразиться на здоровье человека. Из-за сухости может ухудшиться самочувствие у людей с хроническими фарингитом и ринитом.
"Это наш город": для москвичей заработала горячая линия по отоплению
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