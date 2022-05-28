Москвичи утилизировали более 14 тыс предметов с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жители столицы утилизировали более 14 тысяч предметов за восемь месяцев работы сервиса "Вывоз ненужных вещей". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Новые технологии управления", ответственного за развитие сервиса.
"За это время поступило 16 тысяч 425 заявок от жителей. По этим запросам на утилизацию отправился 14 тысяч 61 предмет, среди которых старые чугунные и стальные ванны, отслужившие посудомоечные машины, замененные газовые и электрические плиты и многое другое", – говорится в сообщении.
Как рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко, чаще всего горожане просили вывезти стиральные машины – за восемь месяцев с помощью сервиса было вывезено 4 тысячи 694 штук. Также за это время было вывезено на утилизацию 4 тысячи 459 холодильников.
"Отдельно хочется отметить вывоз автомобилей – уже 11 отслуживших машин забрали на утилизацию по заявкам, поступившим на сервис", – добавил Пищелко.
В свою очередь, заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Борис Фролов, отметил, что сервис дает возможность горожанам легко решить вопрос с утилизацией старых металлических предметов и бытовой техники.
"К тому же команда разработки постоянно совершенствует сервис: особенно важно, что новые опции внедряются в том числе на основании пожеланий москвичей", – подчеркнул он.
Сервис "Вывоз ненужных вещей" заработал в октябре 2021 года. Он доступен на портале mos.ru в разделе "Услуги" в категории "Жилье, ЖКУ, двор". Мастера работают каждый день с 09:00 до 21:00. Отсутствие лифта не повлияет на оказание услуги.
Позднее сервис усовершенствовали, добавив виртуальную витрину предметов и бытовой техники.
Москвичам рассказали о сервисе "Вывоз ненужных вещей"
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