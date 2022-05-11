Более 15 тыс раз москвичи воспользовались сервисом "Вывоз ненужных вещей" за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 15,4 тысячи заявок подали москвичи в сервисе "Вывоз ненужных вещей" за полгода, в среднем это 80 заявок в день, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточнил заместитель руководителя департамента информационных технологий Борис Фролов, жители столицы чаще всего на утилизацию отправляют стиральные машины, холодильники, а также газовые и электрические плиты.

"Пользоваться сервисом вывоза ненужных вещей на mos.ru максимально просто: оформление онлайн-заявки занимает несколько минут, а подсказки и пояснения помогут правильно указать все сведения", – рассказал Фролов.

Отмечается, что, помимо крупногабаритной техники, можно избавиться от старых автомобилей. Утилизацией занимается промышленная компания. За полгода вывезены уже восемь машин, еще три находятся на очереди. Подать заявку на вывоз вещей могут граждане от 18 лет.

"Необходимо указать адрес, отметить наличие лифта, затем выбрать из списка удобные дату и время. В одну заявку можно включить до 20 предметов", – уточнил замруководителя ГКУ "Новые технологии управления", координирующего работу сервиса "Вывоз ненужных вещей" Илья Демин.

Сервис "Вывоз ненужных вещей" заработал в октябре 2021 года. Он доступен на портале mos.ru в разделе "Услуги" в категории "Жилье, ЖКУ, двор". Мастера работают каждый день с 09:00 до 21:00. Отсутствие лифта не повлияет на оказание услуги.

Позднее сервис усовершенствовали, добавив виртуальную витрину предметов и бытовой техники.

