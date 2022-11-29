Эколог предостерегла от неправильной утилизации электроники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вся техника, а также батарейки и аккумуляторы содержат различные металлы, которые под воздействием окружающей среды окисляются и попадают в почву, воду и в последствии в тело человека. Электронику следует всегда сдавать на переработку, предупредила эколог Аида Леванова.

По ее словам, все металлы после переработки можно использовать снова, при этом природе не будет нанесен непоправимый вред. Речь идет даже о проводах, бытовых приборах, игрушках на батарейках, смартфонах и электронных сигаретах.

"С батарейками проще всего, сейчас во многих магазинах стоят контейнеры для них. Для сломанных крупных бытовых приборов есть специальный вывоз, много всего можно сдать в магазин электроники", – поделилась Леванова в разговоре с "Лентой.ру".

Электронные сигареты можно сдать в специальных пунктах, информации о них достаточно много в интернете. Также для природы будет полезно, если человек начнет скапливать отсортированный мусор, чтобы потом сдать его в экомобиль. Он принимает редкие виды пластика и провода.

В свою очередь, эколог Вадим Рукавицын отметил, что из-за содержания в батарейках токсичных веществ их утилизируют через специальные ящики. С общим мусором также опасно выбрасывать люминесцентные лампы, так как в них есть пары ртути.



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