Рекордное число проектов подали на экологическую премию Правительства Москвы в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2022 году на экологическую премию Правительства Москвы подали рекордное число проектов. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Заместитель мэра города Петр Бирюков отметил, что формирование экологической культуры является одним из приоритетов столичного правительства.

"В столице создана одна из лучших в мире систем экологического мониторинга, из года в год растет число озелененных пространств, бережно сохраняется биоразнообразие", – отметил представитель мэрии.

В нынешнем году в конкурсе принимали участие 157 проектов, а это на 11% больше показателя 2021 года. По словам Бирюкова, значительную активность проявили студенты – их силами были подготовлены 45 проектов в области благоустройства природных и озеленных территорий среди образовательных учреждений.

Ранее эколог Аида Леванова заявила, что Москву можно назвать одним из самых экологичных российских городов России. Эксперт отметила, что для такого звания в столице создана вся необходимая инфраструктура.

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