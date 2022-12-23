Экологи назвали самые неэкологичные новогодние игрушки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российский экологический оператор назвал самые вредные для экологии новогодние игрушки, сообщает телеканал "360".

"Наши специалисты проанализировали состав популярных новогодних товаров, представленных на маркетплейсах в канун праздников и пользующихся наибольшей популярностью. Это различные петарды и пиротехника, хлопушки, декоративный снег, мишура с дождиком", – рассказали в организации.

По данным экологов, указанные товары не включены в перечень расширенной ответственности производителей (РОП), а потому не поддерживают требование об утилизации, а сами производители не оплачивают экологический сбор.

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что большая часть новогодних товаров не подлежит сортировке и попадает на свалку, где будет длительное время разлагаться. При этом в теории подобные декоративные элементы можно переработать, но это не относится к бенгальским огням.

Специалист объяснил, что проволока изделия при выгорании покрывается химическими веществами, а потому не может быть сдана в пункты приема металлолома. Из-за этого аксессуар может считаться самым неэкологичным.

Также особую опасность представляют петарды и фейерверки. Такие пиротехнические изделия нельзя компостировать или перерабатывать, однако допускается правильная утилизация – их можно собрать после использования, замочить в воде, после чего выбросить как смешанные отходы или передать местной пожарной части.

Экологи отметили и неуместность хлопушек, чей наполнитель из цветной бумаги или фольги сложно собрать для переработки. Из-за токсичных и сложно перерабатываемых материалов также не рекомендуется использовать декоративный снег и мишуру.

Ранее врач-травматолог Дмитрий Лобко назвал наиболее распространенные источники получения травм в период новогодних каникул. К таковым специалист отнес катание на тюбингах, неправильное использование пиротехники и криминальные происшествия.

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