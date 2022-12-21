Травматолог назвал основные источники опасности в новогодний период

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-травматолог Дмитрий Лобко назвал наиболее распространенные источники получения травм в период новогодних каникул, передает "Лента.ру".

"Ватрушки, батуты, качели часто являются источниками травматизации. Это травмы не самые тривиальные, но потом долго заставляют на себя обращать внимание", – заявил специалист.

Лобко отметил, что тюбинги являются слишком мягким снарядом для спуска с горы, а сама поза сидящего человека не является физиологичной.

Распространенными врач также назвал травмы из-за пиротехники, которые проявляются в виде ожогов. Зачастую их получают в состоянии алкогольного опьянения. Встречаются и ожоги среди детей, за которыми не усмотрели взрослые.

Дмитрий Лобко добавил, что врачам в новогодний период все чаще приходится иметь дело с травмами криминального и дорожно-транспортного характера. Бывают и ситуации, когда граждане катаются на тюбингах возле дороги или привязывают снаряд к машине, что приводит к ранениям.

Ранее в МЧС напомнили о запрете на запуск пиротехники в Москве в новогоднюю ночь. Он действует после 23:00, отметили в ведомстве по ссылкой на замначальника столичного управления МЧС Александра Боброва.

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