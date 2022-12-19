Траты россиян на популярные продукты к Новому году выросли на 13%

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Траты россиян на самые популярные продукты для новогоднего стола в первой половине декабря выросли на 13% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитического ресурса "Чек индекс".

Эксперты подсчитали, что в среднем россияне тратили с 1 по 15 декабря 3 595 рублей, что на 426 рублей больше, чем в прошлом году. Так, стоимость майонеза выросла на 17%, консервированного горошка – на 18%, а крабовых палочек – на 10%. При этом продажи майонеза в натуральном выражении повысились на 4%, а консервированного горошка и крабовых палочек – снизились на 10 и 4% соответственно.

Средний чек на красную икру вырос на 11% (до 2 501 рубля), но продажи продукта снизились на 12%. Вместе с тем цены на мандарины увеличились на 25% (до 167 рублей). При этом на 26% выросли и штучные продажи фрукта.

Траты на яйца выросли лишь на 1%, а на маринованные огурцы – на 32%. Однако штучные продажи продукта снизились на 5%.

Аналитики выразили мнение, что россияне в этом году сосредоточились на продовольственной части потребительской корзины, но, несмотря на расширение предложения бюджетных вариантов, не стремятся выбирать более дешевые варианты.

Ранее в Росстате рассказали, что в этом году салат оливье в среднем подорожал на 8,53% по сравнению с прошлым. При этом стоимость сельди под шубой увеличилась на 5,52%. В этом случае рыба подорожала на 18,39%.



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