Экономист объяснил, почему в России выросло число покупок долями

С начала года в России выросло число магазинов, которые подключили услугу оплаты покупок в рассрочку. Поделить платежи предлагают не только маркетплейсы, но и сетевые магазины обуви, одежды и косметики. Разбираемся, к чему может привести массовая покупка товаров долями.

Не откладывай мечту?

Все чаще магазины дают своим покупателям возможность оплатить покупку частями, пишут "Известия". Среди подключивших услугу – "Золотое яблоко", Rendez-Vous, "Детский мир", "Рив Гош", S7 Airlines и другие. С января по ноябрь 2022 года количество продавцов, которые предлагают оплату товаров в рассрочку, выросло в девять раз, свидетельствуют данные продукта "Долями" сервиса "Тинькофф".

В девять раз увеличилось и ежемесячное число совершенных с помощью сервиса покупок. Чаще всего частичную оплату используют при приобретении одежды и обуви. На эти категории товаров приходится 37 и 22% соответственно (от общего объема операций сервиса в этом году. – Прим. ред.). Не меньшей популярностью пользуются парфюмерия (9%) и косметика (11%).

Как рассказал руководитель продукта "Долями" Дмитрий Серегин, по некоторым крупным партнерам сервиса рост объема продаж увеличился в два-шесть раз.

Оплатить товар частями можно и на маркетплейсах. Например, "Яндекс Маркет" предлагает сделать это через свой сервис "Яндекс Сплит", Ozon – через "Ozon Рассрочку", а Lamoda – через сервис "Мокка".

Плюсы для продавцов

Покупка товаров в рассрочку дает возможность приобрести их здесь и сейчас вместо того, чтобы копить деньги, отметил в беседе с Москвой 24 доктор экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

"Потребитель становится обладателем той же самой вещи, но платит по частям, что не нагружает его месячные траты. Но нужно знать все финансовые тонкости и соблюдать дисциплину в платежах", – уточнил эксперт.



Михаил Беляев доктор экономических наук, финансовый аналитик Магазинам же в условиях стесненного платежеспособного спроса населения это помогает реализовывать свою продукцию, на которую цены в условиях инфляции выросли. За счет этого увеличивается средний чек, сбыт товара, а также растет лояльность покупателя.

Однако Беляев предупредил, что при такой рассрочке продавцы могут "сыграть ценой" и заранее ее завысить.

Экономист Лазарь Бадалов добавил, что интерес к покупке долями особенно растет в кризисный период. "При этом при приобретении большого количества товаров у человека растет задолженность – не все могут рассчитать свои финансовые возможности", – сказал он.

Любая рассрочка несет в себе вопрос процентов и переплат, подчеркнул Бадалов. Он предупредил, что в моменте оплата долями выглядит заманчиво, но стоит обязательно внимательно ознакомиться с условиями предоставления рассрочки во избежание сюрпризов.