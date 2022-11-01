Эксперты рассказали о подводных камнях ипотечного кредитования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сегодня банки предлагают новые варианты жилищного кредитования, однако порой выгодная с виду ипотека может вогнать человека в финансовые трудности. О том, как вычислить все подводные камни, Life.ru рассказали эксперты.

Один из новых ипотечных продуктов – траншевая ипотека. Она представляет собой совокупность несколько кредитов, обычно двух: один выдается на первый взнос за строящееся жилье, второй – на всю остальную сумму уже после заселения. При этом и банки, и девелоперы стараются сделать так, чтобы платеж по первому кредиту был максимально низким, что и подкупает заемщиков.

Как объяснил советник по правовым вопросам юридической группы "Совет" Александр Федотов, в таком кредитовании есть свои плюсы. Так, небольшие платежи позволяют заемщику временно снимать жилье, пока в купленной квартире идут отделочные работы. Кроме того, траншевая ипотека может быть выгодна для тех, кто планирует продать недвижимость после повышения ее стоимости.

Тем не менее у такого кредитования есть и минусы. Дело в том, что схема, которая предполагает выплаты девелоперам де-факто может рассматриваться простыми людьми и юрлицами как средство инвестирования. В таком случае спрос на траншевую ипотеку вырастет, а затем заемщики начнут продавать недвижимость по завышенным ценам.

Другая проблема заключается в том, что заемщики могут неадекватно рассчитать свои возможности в плане погашения кредитных обязательств. Дело в том, что по первому траншу платежи намеренно устанавливаются чрезмерно маленькими, что и манит клиентов. При этом второй кредит погасить будет уже значительно тяжелее, не исключено, что заемщик может оказаться неплатежеспособным.

Опасность представляет и обычная ипотека. По словам партнера юридической компании PG Partners Светланы Петриковой, всегда важно оценивать свои финансовые возможности, поскольку при отсутствии денег и, соответственно, платежей можно лишиться квартиры, даже если она является единственным жильем. Чтобы избежать подобных проблем юрист рекомендует брать кредит на максимально возможный срок и рассчитывать его так, чтобы ежемесячный платеж не превышал 20% дохода.

Если человек хочет погасить ипотеку раньше срока, то заранее следует уточнить условия у банка. Дело в том, что в некоторых банках может потребоваться написать соответствующее заявление, в других же досрочное погашение доступно только в определенные дни. При этом банк в любом случае не имеет права запретить досрочно гасить кредит.

Ранее юрист Елена Архипова рекомендовала заемщикам не скрываться от банков, в случае просрочки платежей. По ее словам, уладить ситуацию можно в течение 90 дней: банк может пойти навстречу и предоставить отсрочку или рассрочку. Если же скрываться от кредитной организации, то она имеет право обратиться в суд, что чревато более серьезными последствиями.



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