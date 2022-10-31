Риелторы заявили о резком росте предложений жилья экономкласса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В сентябре 2022 года в Москве на продажу была выставлена одна тысяча квартир и апартаментов экономкласса, что в 4,5 раза больше по сравнению с показателями прошлого года, сообщает издание РБК со ссылкой на исследование аналитиков компании "Метриум".

В "НДВ Супермаркет Недвижимости" и риелторской компании Est-a-Tet подтвердили увеличение числа предложений. Несмотря на то что компании объединяют статистические данные по предложениям на жилую недвижимость эконом- и комфорткласса, рост примерно в 1,5 раза все же присутствует.

Как отмечает "Метриум", в сентябре 2022 года в старой части Москвы на рынке недвижимости были выставлены на продажу квартиры в 18 проектах эконом-класса, в 2021 году – в 9. При этом в ТиНАО рост проектов не увеличился, однако выросло число квартир, выставленных застройщиками на продажу.

Управляющий партнер "Метриума" Надежда Коркка предположила, что рост спроса на доступную недвижимость спровоцирован повышением цен на первичное жилье на 40–50%. Не менее важным фактором, по словам эксперта, стало снижение доходов россиян и обесценивание рублевых сбережений.

"Вторая причина – доступная ипотека. Низкие ставки привлекли на рынок клиентов, которые могут позволить купить небольшую студию или однокомнатную квартиру стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей", – добавила Коркка.

До этого в пресс-службе комитета государственного строительного надзора столицы сообщили, что в период с января по сентябрь в Москве ввели в эксплуатацию более 530 тысяч квадратных метров недвижимости. Около 154 тысяч квадратных метров из них отвели под жилые застройки.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице с начала года ввели в эксплуатацию более 4,8 миллиона квадратных метров жилья, что превышает годовой план более чем на 300 тысяч квадратных метров. Доля жилья, построенного за счет средств инвесторов, составила 89,5%.

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