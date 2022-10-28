Очередь на улучшение жилищных условий в Москве за 10 лет сократилась почти в три раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал о ситуации с очередями на улучшение жилищных условий.

"В начале 2012 года в очереди на улучшение жилищных условий состояли 111,2 тысячи московских семей. Сейчас их почти в три раза меньше – 37,9 тысячи. Только с начала 2022 года очередь сократилась на 8,8%", – заявил специалист.

Гаман выступил на пресс-конференции, приуроченной к 100-летию департамента городского имущества Москвы.

По действующему законодательству правительство Москвы предоставляет малоимущим гражданам квартиры по различным видам договоров в порядке очереди. Кроме того, предусмотрены денежные субсидии на приобретение или строительство жилья.

В число льготных категорий входят инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и горожане из непригодных для проживания помещений. Для участников программы создан отдельный электронный сервис, где можно узнать свой номер в очереди.

Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, на 2022 год почти 76,5 тысячи человек в Москве завершили переезд в новые квартиры по программе реновации. Расселены были 559 старых домов.

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