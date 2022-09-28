В России предложили снизить процент по семейной ипотеке на большие квартиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России предложили снизить ипотечную ставку на большие квартиры. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что с инициативой выступил "Дом.РФ". Глава госкомпании Виталий Мутко заявил, что этот вопрос в настоящий момент прорабатывается с межведомственной рабочей группой по реализации нацпроекта "Демография".

"67% семей с детьми хотели бы купить квартиру площадью более 55 квадратных метров. При этом больше половины квартир в новостройках – однушки", – отметил он.

Мутко обратил внимание на то, что доступность многокомнатного жилья стала ниже.

В свою очередь, эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук подчеркнул, что многодетным семьям необходимо просторное жилье, где будет место для кухни, спальни, а также отдельное детское пространство.

Замдиректора по продажам ГК "Гранель" Сергей Нюхалов позитивно отреагировал на данную инициативу. Он объяснил, что квартиры сейчас покупаются в основном с помощью ипотеки.

"В условиях нынешних изменений экономической ситуации и сокращения покупательной способности населения мера может быть очень эффективной и способствовать повышению спроса", – сказал он.

По словам Нюхалова, спрос может вырасти на 10%.

Свои расчеты сделала и замруководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.

"При снижении ставки по семейной ипотеке до 4% семьи с детьми смогут приобрести квартиру площадью на 20–25% больше с сохранением размера платежа", – отметила она.

Специалисты сочли это своевременной инициативой. По мнению экспертов, расширение программы "Семейная ипотека" будет востребовано в крупных городах, где есть платежеспособный спрос, а цены ниже столичных:

Санкт-Петербург;

Новосибирск;

Екатеринбург;

Нижний Новгород;

Казань.

Первый вице-президент GloraX Александр Андрианов заявил, что уменьшение процентной ставки на 3 процентных пункта увеличит продажи двухкомнатных квартир на 30%, а также повысит спрос на трехкомнатные квартиры на 10%.

Однако аналитик Asterus Денис Бобков выступил с предложением увеличить максимальный кредит по семейной ипотеке до 17 миллионов рублей в Москве. Он пояснил, что это будет более эффективной мерой, ведь многие семьи волнует не сама ставка по ипотеке, а именно максимальный размер кредита.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, как погасить жилищный кредит в более короткие сроки. По словам специалиста, один из способов – использование материнского капитала. Также существует возможность оформить налоговый вычет, напомнил он.

Кроме того, отметил юрист, необходимо проверить, не подпадает ли заемщик под действие социальных программ, направленных на помощь молодым семьям, семьям с низким доходом и опекунам.



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