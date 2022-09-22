Юрист рассказал, как ускорить погашение ипотеки

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Фото: depositphotos/deyangeorgiev2
Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, как погасить жилищный кредит в более короткие сроки.
По словам специалиста, один из способов – использование материнского капитала. Также существует возможность оформить налоговый вычет, напомнил он.
"Он (вычет. – Прим. ред.) однократный, однако полагается всем, кто приобрел жилье. Максимальная сумма такого вычета при ипотеке составит 260 тысяч рублей за дом или квартиру и 390 тысяч рублей – за проценты, уплаченные банку", – сказал юрист в беседе с RT.
Кроме того, отметил юрист, необходимо проверить, не подпадает ли заемщик под действие социальных программ, направленных на помощь молодым семьям, семьям с низким доходом и опекунам.
Также можно увеличить ежемесячные выплаты, установленные графиком платежей банку, добавил Соловьев. Если у гражданина есть сбережения, которые находятся на депозитном счете в банке, то выгоднее будет вложить их в уменьшение основного долга по ипотеке.
Ранее аналитики выяснили, что более половины россиян – 51% – без ущерба для себя готовы ежемесячно отдавать на погашение кредита 10 тысяч рублей. Платеж по кредиту в размере 11–20 тысяч рублей назвали комфортным 26% граждан РФ, 21–30 тысяч рублей – 14%, более 30 тысяч рублей – 9%.
Россияне стали чаще брать льготную ипотеку под строительство домов
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